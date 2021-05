Bielorussia: Tikhanoskaya convinta che Protasevich abbia subito torture in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente bielorusso Roman Protasevich ha subito violenze e torture in carcere. Questa l'opinione della leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanoskaya, che ha parlato in conferenza stampa a Tallinn, in Estonia. Un legale che ha potuto fare visita a Protasevich e alla fidanza Sofia Sapega ha detto di averli trovati bene, "ma ho dei dubbi, perchè di sicuro è stato torturato e picchiato", ha detto Tikhanoskaya. Protasevich e Sapega sono stati arrestati il 23 maggio a Minsk dopo il dirottamento del volo Ryanair su cui si trovavano, in viaggio fra Atene e Vilnius. (Rum)