Trasporti: Pelonzi-Piccolo (Pd), su Roma-Lido progetto fantasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vicesindaco Calabrese ciclicamente torna a parlare di un fantomatico progetto sulla Roma - Lido. Ad oggi resta un'idea generica priva di piano economico degno di questo nome. Un vero e proprio progetto fantasma". Lo dichiarano in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera del gruppo Pd Ilaria Piccolo. "Mentre Calabrese continua a parlare, chi ha investito davvero sulla Linea è stata proprio la Regione Lazio, se l'assessore avesse voglia di rendersi utile potrebbe favorire il passaggio della Linea ad Astral e Cotral che saprebbero renderla veramente efficiente, come peraltro già chiesto da Atac. Ricordiamo a Calabrese che governare vuol dire mettere in campo progetti seri non come il libro dei sogni presentato da questa Giunta al Governo per il Recovery che ha escluso Roma da possibili maggiori finanziamenti o come il clamoroso fallimento del progetto stadio targato Raggi. Le uniche certezze che abbiamo sono che grazie a Calabrese ed alla Giunta Raggi sulla tratta Roma - Lido i lavori per le stazioni di Acilia sud e Tor di Valle sono in alto mare". (Com)