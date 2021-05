Bankitalia: Giacomoni (FI), bene su rilancio dei Pir e su centralità economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Sestino Giacomoni, esponente di Forza Italia e presidente della commissione di Vigilanza su Cassa depositi e prestiti, osserva che "il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle 'Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2020' ha rimarcato la necessità di restituire centralità all'economia reale, con grande attenzione al ruolo che può avere il risparmio delle famiglie in questo contesto". Il deputato aggiunge in una nota: "Sulla centralità dell'economia reale e sulla necessità di rilanciare gli strumenti per indirizzare volontariamente l'ingente risparmio privato a sostegno dell'economia e delle Pmi (Piccole e medie imprese) italiane, accolgo con soddisfazione l'invito esplicito di Visco al rilancio dei Pir (Piani individuali di risparmio) e ad immettere sul mercato un maggior numero di Pir alternativi. La 'potenza di fuoco' che può avere il risparmio italiano e la necessità di metterlo in sinergia con il made in Italy (le nostre Pmi) sono 'cavalli di battaglia' che sto portando avanti in Parlamento da diversi anni". (segue) (Com)