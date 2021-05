Bankitalia: Giacomoni (FI), bene su rilancio dei Pir e su centralità economia reale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "Da ultimo, un mio emendamento al decreto legge Sostegni prevede per i Pir tradizionali l'innalzamento del tetto esentabile a 60 mila euro l'anno per 5 anni (dagli attuali 30 mila). Far arrivare liquidità alle imprese italiane, anche attraverso canali alternativi a quello bancario, è fondamentale per sostenere la crescita economica del Paese. Finalmente indirizzare il risparmio delle famiglie verso l'economia reale è da tutti indicato come obiettivo fondamentale per la ripartenza dell'Italia post Covid e per uno sviluppo più duraturo delle nostre Pmi, confido quindi - conclude Giacomoni - che la maggioranza condividerà i miei emendamenti per rilanciare i Pir ordinari e per far partire finalmente anche i Pir alternativi". (Com)