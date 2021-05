Città metropolitana Roma: in 5 anni 134 milioni per scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In cinque anni, la Città metropolitana di Roma ha investito per l’edilizia scolastica circa 140 milioni di euro.. Un traguardo raggiunto grazie ad un impegno di questa Amministrazione sul risparmio di bilancio e sul reperimento dei fondi. I lavori non si sono mai fermati, anche nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. "In piena condivisione con la sindaca Virginia Raggi abbiamo posto massima attenzione su una delle funzioni più delicate di cui abbiamo competenza: la manutenzione dei circa 350 istituti scolastici e professionali, e stiamo mantenendo gli impegni, consapevoli sempre che la qualità dell’istruzione deve essere garantita. Molto altro c’è ancora da fare se si pensa che servirebbero circa 900 milioni di euro per riqualificare e rendere moderne tutte le scuole di Roma e del territorio metropolitano - spiega Zotta -. Una bella fetta di lavoro è stato fatto, soprattutto nel reperire spazi aggiuntivi per il distanziamento causato dalla pandemia. La manutenzione dei circa 350 istituti scolastici e professionali, deve essere garantita, come la sicurezza oltre alla possibilità di fruire spazi adeguati e funzionali a ogni tipo di didattica". (Com)