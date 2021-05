Roma: padre ucciso a coltellate e figlio 18enne agonizzante, si ipotizza l’omicidio suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 53 anni, è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate, mentre il figlio 18enne era agonizzante nella vasca da bagno, anche lui ferito. A segnalare la situazione al numero unico di emergenza è stato un passante che ha notato, dall’esterno dell’abitazione al piano terra in via dei Liburni nel quartiere San Lorenzo a Roma, il corpo dell’uomo in una pozza di sangue. All’arrivo degli agenti del commissariato San Lorenzo per l’uomo, il portiere della palazzina, non c’era nulla da fare. Nel bagno, adagiato nella vasca, c’era il figlio in stato di semincoscienza, anche lui con varie ferite da arma da taglio. Aveva in mano un coltello. I soccorritori lo hanno stabilizzato e poi trasportato all’Umberto I per sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Si indaga per tentare di stabilire cosa sia accaduto e se vi possono essere altre ipotesi oltre a quello dell’omicidio con tentato suicidio. (Rer)