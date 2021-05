Autostrade: Atlantia, Cda il 10 giugno per determinazioni su offerta consorzio Cdp-fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha preso atto del voto favorevole espresso dall’assemblea degli azionisti in relazione alla cessione della partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia al consorzio guidato da Cdp Equity (insieme agli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie) e della conseguente intervenuta estensione di validità dell’offerta del consorzio sino al prossimo 11 giugno. Stando al relativo comunicato stampa, il Cda ha deliberato di riconvocarsi al prossimo 10 giugno per formulare le proprie determinazioni in merito all’offerta. (Com)