Brasile: Fiocruz consegna altre 600 mila dosi di vaccino AstraZeneca al ministero della Salute (3)

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore superiore a 1 in tutte le regioni del paese. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università di San Paolo (Usp) e dell'Università dello stato di San Paolo (Unesp), dando conto di un fenomeno che non si verificava da oltre due mesi. Stando ai dati raccolti nel progetto InfoTracker, l'indice raggiunge nella macro regione nord il valore di 1,06, di 1,12 nella regione nord-est, 1,02 in quella sud-est e 1,12 nel sud. L'aumento dell'Rt "riflette le conseguenze della vaccinazione lenta, dell'allentamento delle misure di isolamento sociale e la diffusione di nuovi ceppi del coronavirus", afferma l'infettivologo e professore presso la facoltà di scienze mediche di Santa Casa de San Paolo, Marco Aurelio Safadi al portale "Uol". (segue) (Brb)