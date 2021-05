Brasile: Fiocruz consegna altre 600 mila dosi di vaccino AstraZeneca al ministero della Salute (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza di nuovi casi monitorati in Brasile dall'Osservatorio Covid-19 della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica legata al ministero della Salute, prevede nelle prossime settimane una nuova ondata pandemica con un'impennata di contagi da nuovo coronavirus e una crescita del numero di morti per patologie collegate alla Covid-19. Secondo quando riferito nel bollettino epidemiologico pubblicato il 27 maggio, nella settimana terminata il 22 maggio è stato registrato un aumento del tasso di incidenza che si somma a un alto rapporto di positività rispetto ai test, il che dovrebbe tradursi in un nuovo aumento della mortalità entro le prossime due settimane. Nella settimana tra il 15 e il 22 maggio la mortalità da Covid-19 si è stabilizzata a circa 1.900 vittime giornaliere in media. Il livello rappresenta una riduzione rispetto al mese di aprile, ma è quasi il doppio rispetto al primo picco di pandemia nel 2020, registrata nel mese di luglio. (segue) (Brb)