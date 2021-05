Ex Ilva: Perilli (M5s), sentenza fa capire importanza ddl ambiente in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Perilli, senatore del Movimento cinque stelle e componente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, segnala che "la sentenza della Corte d'assise del tribunale di Taranto, che ha portato a diverse condanne all'interno del processo 'Ambiente svenduto' sulla gestione dell'ex Ilva, dimostra tutta l'urgenza e l'importanza del disegno di legge del M5s sull'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, già approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato". Il parlamentare prosegue in una nota: "Naturalmente dovremo leggere le motivazioni della decisione e attendere che tutti i gradi di giudizio facciano il loro corso, ma non possiamo non guardare con grande attenzione ai contenuti della sentenza, in vista della transizione ecologica che a maggior ragione dobbiamo portare avanti. La confisca dell'area a caldo dell'acciaieria ci fa comprendere quanto sia doveroso puntare su processi produttivi virtuosi, rispettosi dell'ambiente e della salute". L'esponente pentastellato conclude: "Il Movimento cinque stelle porta avanti da sempre questo approccio, che ora vogliamo definitivamente inserire nella nostra Carta fondamentale. La sentenza di oggi rende ancor più necessario questo passaggio". (Com)