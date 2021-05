Covid: assessore Lazio, per open week Astrazeneca 30mila ticket virtuali, molti centri pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sei ore, nel Lazio, sono oltre 30mila i ticket virtuali già staccati, con diversi centri vaccinali sold out, tra cui Termini, La Vela, il Polo Natatorio di Ostia, Acea Ostiense, Sant'Andrea, San Camillo e altri hub anche nelle province. Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Si profila un grande successo - conclude ,- e stiamo valutando l'implementazione di dosi compatibilmente con le disponibilità".(Com)