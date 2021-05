Spagna: Echenique (Podemos) indulto a indipendenti catalani può aiutare a risolvere conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabile concessione dell'indulto ai leader indipendentisti catalani in carcere può "aiutare" a risolvere il conflitto con lo Stato spagnolo. Lo ha affermato il portavoce di Unidas Podemos al Congresso dei deputati, Pablo Echenique, dicendosi soddisfatto che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez, ora condivida questa misura dal momento che non era sempre stata la posizione del governo. Echenique non si è mostrato "sorpreso" dalle critiche di diversi esponenti socialisti del Psoe né dall'annuncio del Partito popolare (Pp) e di Vox di una manifestazione contro l'indulto che si celebrerà a Madrid il 13 giugno prossimo in piazza Colon.(Spm)