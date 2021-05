© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi difficili della pandemia il teatro si è trasformato in un polo di solidarietà per la distribuzione di pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose del Trullo. Come si può anche solo pensare di chiudere un faro di speranza e socialità che svolge quotidianamente un lavoro straordinario? È necessario arrivare quanto prima ad una soluzione", concludono gli esponenti di Italia viva. (Com)