Giustizia: fonti via Arenula, non previste visite di Cartabia in Libia

- Fonti di via Arenula precisano che non sono in programma visite della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in Libia. Con una lettera recapitata per via diplomatica, la ministra della Giustizia libica, Halima Ibrahinm Al Busifi, è stata invece invitata a Roma, per parlare di collaborazione bilaterale nel campo della giustizia, nel quadro dell'azione del governo italiano destinata a rilanciare il già storico rapporto bilaterale e l’antica amicizia fra Italia e Libia. (Rin)