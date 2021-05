Lombardia: Fontana e Rossi incontrano atlete "Bracco Milano" per i 20 anni del club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarla Trevisan, campionessa italiana di atletica leggera, fresca vincitrice nella staffetta 4x400 delle "Word Relays" in Polonia e convocata per Giochi Olimpici di Tokyo, insieme ad altre atlete dell'Atletica Bracco è stata ricevuta, oggi, a Palazzo Lombardia, da presidente della Regione, Attilio Fontana, e dal sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi, per celebrare il ventesimo anniversario di attività dell'associazione. Accompagnata da Diana Bracco (presidente onorario del Club) e dal presidente del sodalizio milanese Franco Angelotti, la pattuglia rosa dell'atletica lombarda si è confrontata con il governatore e con il pluricampione olimpico discutendo anche della ripresa agonistica post-pandemia. "Vent'anni della società di Atletica Bracco - ha detto Fontana - testimoniano un esempio virtuoso di giovani donne, che hanno collezionato vittorie importanti, alle quali non posso che augurare di conquistarne tante altre. A partire dalle Olimpiadi di Tokyo dove saremo rappresentati da Giancarla Trevisan". (segue) (Com)