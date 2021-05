Auto: Russia, Putin lancia la produzione in serie delle Aurus nel Tatarstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha preso parte in videoconferenza alla cerimonia di avvio dell'impianto di produzione in serie delle auto Aurus nella repubblica russa del Tatarstan. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. "Indubbiamente, questo è un evento significativo per l'industria automobilistica russa, per l'industria nazionale nel suo insieme", ha dichiarato Putin, sottolineando che nel Paese è stata creata da zero la prima linea di auto di classe executive, dal design riconoscibile alla base dei componenti. Circa il 70 per cento dei fornitori di componenti Aurus è rappresentato da aziende russe; il livello di localizzazione della produzione è del 53 per cento ed entro il 2022 dovrebbe raggiungere l'80 per cento. (Rum)