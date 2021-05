Slovenia-Portogallo: presidente Rebelo de Sousa, uscita dalla crisi sia equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I portoghesi si aspettano un'uscita dalla pandemia del coronavirus "equilibrata, senza facilitare ciò che non deve essere facilitato, ma senza allarmismo" coniugando vita e salute da un lato ed economia e società dall'altro. Lo ha affermato il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, nel corso di una conferenza stampa a Lubiana con l'omologo sloveno, Borut Pahor, spiegando che i cittadini si aspettano "maggiore giustizia ed equilibrio sociale" dopo quasi un anno e mezzo di crisi in cui la vita familiare è stata "congelata e sacrificata. Per queste ragioni il capo dello Stato portoghese ha ricordato quanto sia importante guardare al futuro dell'Europa che rappresenta "il futuro degli europei". In quest'ottica Rebelo de Sousa ha sottolineato la necessità di approvare "al più presto" i Piani per la ripresa nazionali da parte degli Stati membri in modo da permettere "un avvio più rapido dell'economia" ed il "riequilibrio della vita della società". (segue) (Spm)