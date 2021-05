Slovenia-Portogallo: presidente Rebelo de Sousa, uscita dalla crisi sia equilibrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente lusitano ha ammesso che la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea "è stata ed è difficile" ma ha permesso di fare dei passi importanti "per creare condizioni economiche, finanziarie e sociali per il futuro". Rebelo de Sousa ha poi invitato l'omologo sloveno Pahor, a visitare il Portogallo, dicendo che è necessario continuare ad approfondire le relazioni tra i due Paesi e andare "oltre" nella conoscenza reciproca tra la cultura slovena e portoghese, in particolare nel settore dell'istruzione", del digitale, dell'energia e della cooperazione economica e finanziaria. (Spm)