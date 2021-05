Colombia: procura, solo 20 decessi legati a proteste in corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ufficio Onu sono pervenute, in particolare, segnalazioni di spari contro i manifestanti da parte di privati in presenza della polizia e da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria fuori servizio, che è stato poi picchiato a morte da una folla. L’Ufficio dell’Onu per i diritti umani in Colombia, inoltre, ha ricevuto informazioni su almeno 30 arresti. Bachelet ha ricordato che “alle persone detenute deve essere garantito il giusto processo” e ha ribadito la necessità di attuare tutte le misure necessarie, in linea con gli standard internazionali sui diritti umani, per prevenire le sparizioni. Inoltre, “è essenziale che tutti coloro che secondo quanto riferito sono coinvolti nel causare lesioni o morte, compresi i funzionari statali, siano soggetti a indagini tempestive, efficaci, indipendenti, imparziali e trasparenti e che i responsabili siano ritenuti talli”. (segue) (Mec)