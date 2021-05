Romania: premier Citu, Centro euro-atlantico per resilienza sarà valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro euro-atlantico per la resilienza beneficerà del pieno sostegno del governo della Romania e "sono convinto che produrrà un reale valore aggiunto, vantaggioso sia per il Paese che per i partner Nato e Ue". Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu alla cerimonia di inaugurazione della sede del Centro euro-atlantico per la resilienza (E-Arc) a Bucarest. "L'istituzione del Centro euroatlantico per la resilienza è una naturale conseguenza dell'importanza che ha accumulato negli ultimi anni il tema della resilienza, tema particolarmente complesso che deve essere attentamente monitorato a causa del suo impatto sulla società in generale, ma anche sulle istituzioni statali, in particolare", ha dichiarato il premier aggiungendo che il Centro beneficerà di un "solido e variegato bagaglio di competenze". "Condivido l'idea che la resilienza debba essere concettualizzata da una prospettiva che consenta di trarre conclusioni operative. Il rafforzamento della resilienza è diventato un imperativo nazionale dal punto di vista della Nato e dell'Ue. Il centro beneficerà di un solido e variegato bagaglio di competenze e non ho dubbi che produrrà un reale valore aggiunto, vantaggioso per la Romania e per i nostri partner", ha aggiunto il capo del governo. (Rob)