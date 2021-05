Libia-Italia: premier libico Dabaiba, insieme affronteremo fenomeno migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Libia affronteranno insieme il fenomeno delle migrazioni irregolari. Lo ha dichiarato il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, nelle dichiarazioni alla stampa congiunte insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Nel suo discorso, il premier libico ha espresso il ringraziamento all’Italia e all’Unione europea per l’appoggio offerto alla Libia per affrontare il fenomeno dei migranti. “Apprezzo vivamente il grande lavoro della Guardia costiera italiana”, ha affermato Dabaiba, ricordando che il problema delle migrazioni non può essere risolto solo nell’area del Mediterraneo, ma affrontandolo alla radice. “Questa non è solo una responsabilità libica, maltese o italiana, ma una responsabilità comune”. (Res)