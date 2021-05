Giustizia: Decaro (Anci), difficile fare sindaco, abuso ufficio abbia "confini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è complicato fare il Sindaco perché le norme non hanno un confine ben delineato che dividono la responsabilità: pensiamo al testo unico sugli Enti locali, con la possibilità per i sindaci di firmare le ordinanze, i Tso, i registri per la morfina, cioè le sostanze che vanno tenute negli ospedali. C’è l’abuso d’ufficio e ogni volta che un sindaco firma un atto può commetterlo, e se non lo firma può incappare in una omissione di atto d’ufficio. Noi non vogliamo eliminare l’abuso d’ufficio, noi vorremmo che quel reato avesse un 'confine' preciso e non fosse soggetto a interpretazioni di tipo procedurale, in modo che un sindaco sappia con precisione il limite della proprie responsabilità". Lo ha detto ospite di "Timeline" su Sky Tg24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. (Rin)