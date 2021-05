Decreto Semplificazioni: Decaro (Anci), serviva sforzo in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte dei fondi legati al Pnrr "saranno gestiti direttamente dai Comuni. Secondo un’indagine della presidenza del Consiglio dei ministri del 2019 e anche secondo un’altra indagine della Corte dei conti i Comuni sono l’investitore pubblico più importante nel nostro Paese in opere pubbliche, con una spesa del 25 per cento delle risorse complessive. Le semplificazioni introdotte con il nuovo decreto sicuramente ci aiuteranno, anche se avevamo chiesto di fare uno sforzo maggiore, non tanto sulle gare di appalto, che erano già oggetto del decreto Semplificazioni, ma sulle autorizzazioni dei lavori e del post gara". Lo ha detto ospite di "Timeline" su Sky Tg24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. (Rin)