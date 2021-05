Difesa: Lenarcic, nei prossimi mesi obiettivo Ue è sviluppo capacità in Nrbc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi prossimi uno dei nostri obiettivi primari sarà promuovere le nostre capacità nell'Nrbc, creando le reti fondamentali e dando all'Ue gli strumenti per aiutare a ridurre l'impatto di incidenti biologici e chimici così pure delle minacce legate alle armi nucleari e radiologiche", ha detto. "Ci baseremo su tre settori principali. Primo, stiamo sviluppando una nuova struttura per la decontaminazione di strutture, edifici, veicoli, attrezzature critiche e anche persone, se necessario", ha detto. Posso confermare che questa nuova risorsa sta per essere completata. L'atto attuativo è in vigore da gennaio e ci aspettiamo che la firma del primo accordo per questa struttura possa cominciare questa estate", ha spiegato Lenarcic. Secondo, "stiamo elaborando uno strumento per la capacità di scorte nrbc" e questo "sarà a disposizione di tutti gli Stati membri per la lotta all'nrbc" e "nei prossimi mesi inizieremo ad sviluppando", ha aggiunto. "Stiamo costruendo un nuovo sistema di monitoraggio, sorveglianza e rilevamento insieme agli Stati membri", ha continuato. (Beb)