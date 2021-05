Germania: ministro Finanze Scholz, attuare riforma tributaria dopo elezioni Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve attuare una rapida riforma del sistema tributario dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. È quanto affermato dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) in vista del voto. Come riferisce il gruppo editoriale, Scholz ha dichiarato: “La prossima legislatura deve iniziare subito con una riforma fiscale, che alleggerisca i redditi di piccole e medie dimensioni, ossia esattamente di tutti coloro che versano i contributi alla previdenza sociale”. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, il carico delle imposte deve essere alleggerito anche per i pensionati. (Geb)