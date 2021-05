© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi permetto di consigliare all'ex ministro Calenda, che manderà il suo curriculum ai romani, di non far cenno all'attacco ai sindacati colpevoli per lui di aver bloccato il consiglio comunale. Per ripartire, lavoro e dialogo sociale al centro. Insieme per Roma". Lo scrive in un tweet l'esponente di Pop, Marta Bonafoni. (Rer)