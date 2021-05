Ex Ilva: Decaro (Anci), Vendola dimostrerà sua innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io normalmente non commento le sentenze, soprattutto se non ho le sto le motivazioni. Ma sono convinto che in questo percorso di giustizia Nicki Vendola sarà assolto". Lo ha detto ospite di "Timeline" su Sky Tg24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Ho conosciuto Vendola come un presidente di Regione attento al proprio territorio e alla propria comunità. E lo ricordo perché anche io un anno - ha detto ancora Decaro - ho lavorato in regione Puglia fianco a fianco con il presidente Vendola e ricordo le sue battaglie per abbassare i livelli di diossina e di pm 10 delle aziende pugliesi e in particolare dell’Ilva, con l’introduzione di una norma - per la prima volta da parte di una regione italiana - sulla valutazione del rischio sanitario, che si aggiungeva alla valutazione del rischio ambientale. Per noi quei livelli previsti da una norma nazionale erano troppo alti, e con la valutazione di rischio sanitario si cercava di porre un limite a quelle emissioni. Sono sicuro che Vendola riuscirà a dimostrare la propria innocenza", ha concluso. (Rin)