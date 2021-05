Lettonia: spagnola Prointec supervisionerà costruzione stazione ferroviaria aeroporto di Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prointec, la filiale di ingegneria civile della società spagnola Indra, e il suo partner, la lettone Forma 2, hanno vinto un contratto per supervisionare la costruzione della stazione ferroviaria dell'aeroporto internazionale di Riga, in Lettonia, per 5,85 milioni di euro. Secondo quanto reso noto da Indra in un comunicato, entrambe le aziende hanno vinto il contratto in una gara internazionale e forniranno i loro servizi durante i dieci anni di costruzione e cinque anni nella fase di garanzia. Il progetto comprende l'edificio della stazione, i binari di accesso, la nuova linea ferroviaria e il cavalcavia alto 10 metri che collegherà il terminal con le strutture dell'aeroporto. Dopo il completamento di questo progetto molto complesso, l'aeroporto della capitale lettone diventerà il primo centro di collegamento ferroviario e aereo ad alta velocità dei Paesi baltici. Prointec rafforza così la sua partecipazione a Rail Baltica, il più grande progetto di infrastruttura ferroviaria in Europa, che mira a collegare le capitali di Estonia, Lettonia e Lituania con una linea ad alta velocità di 870 chilometri e il resto d'Europa.(Spm)