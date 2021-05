Lavoro: Bernini (FI), da governo soluzione equilibrata su blocco licenziamenti, sbagliato rimetterla in discussione ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul blocco dei licenziamenti "il governo ha trovato una mediazione equilibrata, e ritengo sia sbagliato rimetterla ogni giorno in discussione". Lo sottolinea in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Siamo rimasti l’unico Paese al mondo a tenere in vita questa misura emergenziale che va superata, come ha detto il governatore Visco nella sua relazione. La vera scommessa - sottolinea Bernini - è puntare sul rilancio delle imprese e sulle politiche attive. Non possiamo più obbligare le aziende a trattenere alle loro dipendenze un numero di lavoratori che esorbita le loro possibilità produttive, né possiamo continuare a pretendere che la Cassa integrazione assista in via permanente i lavoratori eccedenti. Non lo dico io, né un leader confindustriale: è una frase - ricorda Bernini - pronunciata dal segretario della Cgil Luciano Lama nel ’78. Teniamola a mente”.(Com)