Migranti: Tunisia, intercettato gommone con 13 persone al largo di Sousse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Sousse, in Tunisia, sono riuscite a intercettare un gommone con a bordo tredici persone che stavano cercando di raggiungere illegalmente le coste dell’Italia. Lo ha dichiarato il portavoce ufficiale del sindacato principale della Guardia costiera di Sousse, Karim Belhouch, all'agenzia di stampa tunisina “Tap”. Belhouch ha detto che le persone salvate erano a bordo di una barca che stava per affondare non lontano dalla costa. La procura, da parte sua, ha autorizzato provvedimenti legali nei confronti dei migranti, tutti tunisini di età compresa tra i 16 e i 32 anni: uno di loro era ricercata per furto e criminalità organizzata.(Tut)