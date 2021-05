Cina: Covid, ad oggi somministrate 639 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 639 milioni di dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate in tutta la Cina fino a ieri. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione nazionale della sanità cinese Mi Feng in una conferenza stampa oggi, 31 maggio, sostenendo che la cifra è stata 2,58 volte quella di aprile. Secondo la commissione, in media sono state inoculate 12,47 milioni di dosi di vaccini ogni giorno in tutta la Cina nel mese di maggio. (Cip)