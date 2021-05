Libia: Dabaiba, discusso accordo per trasferire i cittadini condannati di entrambi i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha dichiarato nella conferenza stampa insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi che le due parti hanno discusso in merito all'accordo per trasferire i cittadini condannati di entrambi i Paesi affinché scontino la pena nei rispettivi Paesi di origine. Nel suo intervento, Dabaiba ha sottolineato che la prossima settimana dovrebbe recarsi in visita in Libia, la ministra della Giustizia dell’Italia, Marta Cartabia, per discutere il dossier. Dabaiba ha ricordato l’importanza del Trattato Italia-Libia di amicizia firmato nel 2008, ritenendone l’attivazione di importanza cruciale per rafforzare la stabilità nel Mediterraneo.(Res)