Kosovo: inviato Ue Lajcak e vice assistente segretario Usa Palmer in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, si recherà oggi e domani in visita a Pristina. Secondo quanto riferisce la rappresentanza dell'Ue a Pristina, Lajcak incontrerà nella capitale kosovara la presidente Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti e la ministra degli Esteri Donika Gervalla-Schwarz. La visita viene effettuata in concomitanza con la missione in Kosovo del vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew A. Palmer. Lajcak e Palmer hanno previsto un punto stampa congiunto per la giornata di domani. I due dovrebbero recarsi successivamente in visita in Serbia. (segue) (Alt)