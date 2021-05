Ex Ilva: Si, profonda ingiustizia verso Vendola e Assennato che sarà ribaltata in appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria nazionale di Sinistra italiana (Si), in riferimento alla sentenza odierna di primo grado sull'Ex Ilva, sottolinea in una nota "la profonda ingiustizia che si è consumata con l'odierna pronuncia, la quale, ne siamo certi, sarà ribaltata nei prossimi gradi di giudizio". "Nichi Vendola e il professor Giorgio Assennato hanno passato la vita a difendere il lavoro, la salute e l'ambiente. In settanta anni (70 anni, lo ribadiamo) di attività dell'Ilva di Taranto, nessuno è intervenuto quanto loro sia sul fronte normativo, attraverso leggi e regolamenti, sia sul fronte dei controlli sull'inquinamento prodotto dall'impianto siderurgico, serrati e ripetuti e documentati", prosegue la segreteria nazionale Si, che aggiunge: "Del resto, sono proprio quei controlli ad aver generato la grande mole di dati necessaria a svelare la verità su quanto si consumava (e ancora si consuma) da molti decenni a Taranto. Dati indispensabili persino a imbastire il processo che ha coinvolto Vendola e Assennato, condannati questa mattina, insieme ai gestori nella sentenza di primo grado." (Com)