Medio Oriente: Gaza, capo intelligence Egitto ispeziona siti proposti per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'intelligence egiziana, il generale Abbas Kamel, ha visitato quest'oggi i siti proposti per la ricostruzione di Gaza, nell'ambito dell'iniziativa diplomatica avviata dall’Egitto per affrontare la crisi in Medio Oriente. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Mena". Allo stesso tempo, 52 camion carichi di aiuti umanitari sono arrivati dall'Egitto a Gaza su ordine del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. Scortato dalle forze speciali egiziane, Kamel si è recato nella Striscia di Gaza per incontri con le fazioni palestinesi, accompagnato da alcuni ministri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Kamel ha incontrato il capo di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, per discutere della stabilizzazione del cessate il fuoco e della ricostruzione di Gaza. (segue) (Cae)