Medio Oriente: Gaza, capo intelligence Egitto ispeziona siti proposti per la ricostruzione (4)

- In Israele, ieri, Kamel e la sua delegazione hanno incontrato il premier Benjamin Netanyahu e il consigliere per la sicurezza nazionale, Meir ben Shabbat. Fonti di “Al Arabiya” e dell’emittente televisiva saudita “Al Hadath” hanno riferito che il capo dell’intelligence egiziana ha chiesto a Israele di fermare gli insediamenti nei Territori palestinesi, sospendere lo sfollamento dei palestinesi e presentare un progetto di armistizio sotto la supervisione internazionale, mentre le autorità israeliane hanno presentato al funzionario egiziano “prove” del coinvolgimento dell’Iran nelle ostilità a Gaza. Durante il colloquio tenuto ieri pomeriggio con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, Kamel ha recapitato al presidente un messaggio da parte dell’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, il quale ha ribadito il suo sostegno al popolo palestinese, sottolineando che la causa palestinese rimarrà al centro degli interessi dello Stato egiziano. Al Sisi ha inoltre fatto appello ad aumentare gli sforzi per porre fine alla frattura intra-palestinese, sottolineando d’altra parte la necessità di adottare tutte le misure necessarie per evitare che l’escalation tra Israele e gruppi palestinesi si ripeta. Durante l’incontro con Kamel, Abbas ha discusso degli ultimi sviluppi nell’area e della ricostruzione della Striscia di Gaza. (segue) (Cae)