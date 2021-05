Medio Oriente: Gaza, capo intelligence Egitto ispeziona siti proposti per la ricostruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conferma del ruolo di primo piano assunto dall’Egitto nello scenario regionale dopo la recente ripresa delle ostilità tra israeliani e palestinesi a Gaza, ieri il Cairo ha visto la presenza del ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, nella prima visita ufficiale di un capo della diplomazia di Israele da 13 anni a questa parte. Ad Ashkenazi l’omologo dell’Egitto Sameh Shoukry ha chiesto che Israele “eviti provocazioni” che possano riaccendere le tensioni tra israeliani e palestinesi. Il responsabile della diplomazia egiziana ha espresso all’omologo israeliano la necessità di preservare la tregua “interrompendo tutte le pratiche che rischiano di produrre tensioni ed escalation di violenza, in particolare nei Territori palestinesi”, invitando le autorità israeliane a “tenere conto della particolare sensibilità associata a Gerusalemme Est, alla moschea di Al Aqsa e ai luoghi santi musulmani e cristiani”. Hafez ha precisato che nel loro colloquio i due ministri hanno discusso il rilancio del percorso politico attraverso negoziati “seri”, con Shoukry che ha sottolineato come la soluzione a due Stati sia l’unico modo per raggiungere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione. (Cae)