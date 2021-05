Spagna: leader del Pp Casado parteciperà a manifestazione contro indulto indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, parteciperà alla manifestazione contro l'indulto ai leader indipendentisti catalani organizzata dalla piattaforma "Union 78" il 13 giugno in piazza Colon a Madrid. Lo ha annunciato il segretario generale del Pp, Teodoro García Egea, spiegando che "tutte le iniziative pacifiche e civiche contro l'indulto avranno l'appoggio del Pp, dal suo presidente all'ultimo membro". A ta proposito, il segretario ha ricordato che Casado aveva già preso parte alla manifestazione contro la riforma dell'Istruzione, la cosiddetta Legge Celaa, approvata dal governo. Secondo Garcia Egea quello che sta facendo il governo non è un indulto ma è un "pagamento politico" ai partiti indipendentisti catalani per continuare a godere del loro sostegno al Congresso dei deputati ed al Senato. Garcia Egea ha poi ribadito che il suo partito lavora per impedire di "vergognarsi di questo governo, che mira a riscrivere la sentenza del Supremo con una scandalosa autoindulgenza", in riferimento al parere negativo espresso nei giorni scorsi dei giudici in un rapporto sulla concessione dell'indulto. (Spm)