Decreto Semplificazioni: Rospi (CI), esclusione superbonus per alberghi è errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Coraggio Italia, Gianluca Rospi, "l’esclusione degli alberghi alla misura 110 per cento è un errore di valutazione. La questione non è solo economica di aiuto a un settore come quello turistico in grande deficit a causa della pandemia - continua il parlamentare in una nota -, ma è soprattutto un tema di efficientamento energetico e di sicurezza degli edifici che non deve rivolgersi solo a quelli residenziali, ma anche alle strutture commerciali, agli hotel e alle imprese: il terremoto quando arriva non fa distinzioni e colpisce tutti". Rospi aggiunge: "Sono convinto che nel decreto legge Semplificazione ci siano molte misure positive e mi auguro che nei prossimi passaggi in Aula alla Camera, insieme ai colleghi, si possa trovare rimedio a questo problema, andando incontro e mettendo in sicurezza anche gli alberghi del territorio nazionale". (Com)