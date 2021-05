Singapore: Cfp blocca importazioni di cibo da stabilimento thailandese per focolaio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale di Singapore della Charoen Pokphand Foods (Cpf), società thailandese che opera nel settore alimentare e agroindustriale, smetterà di importare prodotti dalla sua fabbrica di Saraburi, in Thailandia, a casa di un focolaio di Covid-19 scoppiato tra i dipendenti. L'azienda ha assicurato ai consumatori che gli articoli attualmente in vendita sono stati autorizzati al consumo, sottolineando che "prima che possano essere distribuiti ai rivenditori al dettaglio o resi disponibili per la vendita online al pubblico, i prodotti di Cpf devono essere sottoposti a un processo di autorizzazione condotto dalla Agenzia alimentare di Singapore". Inoltre, “l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sostiene che ci sia una bassa probabilità che le persone contraggano il Covid-19 dal cibo o dagli imballaggi alimentari”, ha ribadito Cfp. La fabbrica di Saraburi, intanto, rimarrà chiusa per cinque giorni, dopo la positività al Covid riscontrata in 245 dipendenti. "Verrà effettuato un test di laboratorio per confermare che le aree sono libere dalla malattia", ha detto la Cfp, aggiungendo che "solo i lavoratori risultati negativi al Covid saranno autorizzati a tornare al lavoro". (Res)