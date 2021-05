Moldova: ambasciatore lituano, speriamo che cittadini sosterranno aspirazioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dell'Unione europea in Moldova desiderano che i cittadini sostengano alle elezioni parlamentari anticipate le aspirazioni filoeuropee del Paese. Lo ha detto l'ambasciatore della Lituania a Chisinau, Kestutis Kudzmanas, all'emittente televisiva pubblica moldava. Secondo il diplomatico, le elezioni presidenziali del novembre dello scorso anno in Moldova hanno dimostrato che i cittadini vogliono avvicinarsi all'Unione Europea, e le elezioni parlamentari anticipate di luglio di quest'anno, sono una buona occasione per scegliere la strada delle riforme. L'ambasciatore lituano respinge le accuse del leader del Partito socialista della Moldova (Psrm), Igor Dodon, che in precedenza aveva affermato che i diplomatici degli Stati europei avrebbero esercitato un'ingerenza nella politica interna del Paese. Secondo l'ambasciatore, l'Unione europea ha sempre parlato della necessità di attuare le disposizioni dell'Accordo di associazione, e non solo in campagna elettorale. "Sette anni fa la Moldova ha firmato l'Accordo di Associazione e il nostro interesse naturale è rispettare tutti gli impegni che il Paese ha preso. Le elezioni hanno un legame diretto con il processo di attuazione delle riforme. Ovviamente saranno gli elettori a decidere, ma, da parte nostra, le aspettative sono molto chiare, andare avanti sul percorso europeo. Ci aspettiamo che i cittadini della Moldova sostengano il vettore europeo", ha affermato Kudzmanas. (segue) (Rob)