Moldova: ambasciatore lituano, speriamo che cittadini sosterranno aspirazioni europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo il diplomatico, le elezioni parlamentari anticipate sono un'opportunità per andare avanti sulla strada del cambiamento, un processo avviato alle elezioni presidenziali dello scorso anno. "Alle elezioni presidenziali dello scorso anno ci siamo convinti che le priorità dei cittadini sono cambiate rispetto agli anni precedenti, i cittadini hanno optato per un percorso europeo. Noi abbiamo ovviamente alcune condizionalità e siamo guidati dal principio ‘more for more’, siamo in attesa di vedere la riforma della giustizia e poi siamo pronti a fornire l'assistenza macrofinanziaria, perché l'Unione europea vuole vedere prosperità nel suo vicinato", ha detto il diplomatico lituano. Kudzmanas afferma che il suo Paese è pronto ad intensificare le sue relazioni commerciali con la Moldova, in particolare nei settori It e alimentare. Le autorità di Vilnius sono vicine alla Moldova per quanto riguarda la strada delle riforme, fatto confermato dalla recente visita a Chisinau del presidente lituano, Gitanas Nauseda. (Rob)