Russia: Fondazione Navanlyj pubblica risultati indagine su "fuga" dati sostenitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione per la lotta alla corruzione, legata all'attivista russo dell'opposizione Aleksej Navalnyj, ha pubblicato un' indagine sulla "fuga" di dati degli utenti iscritti al portale "Freedom to Navalny". La fondazione ritiene che i dati degli utenti siano stati rubati da un ex dipendente, Fyodor Gorozhank, probabilmente sotto la supervisione di un programmatore, Mikhail Dudin, il cui nome è associato all'amministrazione presidenziale della Russia. Secondo gli attivisti, potrebbe essere coinvolto anche Andrej Jarin, capo del Dipartimento per le politiche interne della presidenza. (Rum)