Nato: Stoltenberg, rafforzare unità, approccio alleato e ruolo in difesa ordine internazionale

- Rafforzare l'unità della Nato, ampliare l'approccio alleato alla sicurezza e giocare un ruolo maggiore nella salvaguardia dell'ordine internazionale basato sulle regole. Sono gli obiettivi dell'agenda Nato 2030, descritti dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa prima della riunione ministeriale Difesa di domani. "L'obiettivo della nostra iniziativa Nato 2030 è quello di preparare la nostra Alleanza per il futuro. Negli ultimi mesi, gli alleati si sono consultati da vicino e in modo costruttivo. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma siamo tutti d'accordo che dobbiamo prendere decisioni ambiziose e lungimiranti", ha detto. "In primo luogo, rafforzeremo la nostra unità. Consultandoci di più su tutte le questioni che riguardano la nostra sicurezza nella Nato. Rafforzando il nostro impegno per la difesa collettiva. E concordando di sviluppare il prossimo concetto strategico della Nato per tracciare una rotta comune per il futuro", ha spiegato. "In secondo luogo, amplieremo l'approccio della Nato alla sicurezza. Con una maggiore attenzione alla resilienza, comprese le infrastrutture, le catene di approvvigionamento e le comunicazioni. Prenderemo anche decisioni per affinare il nostro vantaggio tecnologico. E per stabilire il gold standard quando si tratta di capire e mitigare le implicazioni di sicurezza del cambiamento climatico", ha proseguito. (segue) (Beb)