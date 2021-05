Ex Ilva: Rampelli (Fd'I), rilanciare filiera siderurgica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, segnala che "la sentenza del processo 'Ambiente svenduto' condanna i proprietari e i vertici dell'ex Ilva di Taranto in merito al disastro ambientale causato dall'acciaieria sotto la gestione dei Riva. Un danno alla salute dei cittadini e dei lavoratori - continua il parlamentare in una nota -, che negli anni ha avuto effetti devastanti anche sulla produzione dell'acciaio in Italia, poiché l'Ilva è da sempre un impianto strategico per l'economia della nostra nazione". L'esponente di Fd'I, poi, prosegue: "A questo si aggiungono le recenti vicende con la presenza di ArcelorMittal e i livelli occupazionali compromessi, gestite con la goffaggine del governo Conte I. Il premier Draghi rilanci l'ex Ilva, che significa un nuovo rinascimento per Taranto e per il Sud in termini di posti di lavoro e prospettive economiche. Non sprecare l'occasione - anche i soldi dell'Europa - per trasformarla in uno stabilimento siderurgico ecologicamente esemplare, una vera e propria cittadella dell'acciaio pulito". Secondo Rampelli, "c'è bisogno di nuovo impulso, perché la domanda sul mercato c'è ed è dimostrato dal rincaro delle materie prime e dai lunghissimi tempi di consegna cui siamo giunti. Domanda cui non si può rispondere con il ferro prodotto in Cina". (Com)