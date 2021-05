Trasporto aereo: Air France annulla due voli per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France ha annunciato la cancellazione due voli previsti per oggi e diretti in Russia a causa del mancato via libera di Mosca. La compagnia aerea, che fa capo al gruppo Air France-Klm, ha fatto sapere che ai passeggeri sono state proposte soluzioni alternative. L'agenzia federale dell'aviazione russa, Rosaviatsia, la scorsa settimana ha fatto sapere che i cambiamenti dei voli dall'Europa alla Russia per evitare lo spazio aereo della Bielorussia potrebbero comportare un allungamento dei tempi per le procedure di autorizzazione. Rosaviatsia, per ora, non ha rilasciato commenti in merito alla cancellazione dei voli. (Frp)