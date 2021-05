Amministrative: La Russa (Fd’I), mi auguro che in 24 ore si arrivi a scelta definitiva per Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io credo che siamo ormai al punto nel quale è necessario scegliere, per cui mi auguro che da qui a magari solo 24 ore si arrivi alla scelta definitiva per Roma e Milano”. Lo ha dichiarato il senatore di Fd’I Ignazio La Russa in un incontro con la stampa a Milano, precisando che il vertice del centrodestra previsto per domani potrebbe essere risolutivo per la decisione sul candidato sindaco a Milano e Roma: “Secondo me potrebbe già essere domani” il giorno in cui si sapranno i nomi dei candidati. In merito alle indiscrezioni sulla presidente di Ferderfarma Lombardia Annarosa Racca, La Russa ha aggiunto: “Io sono molto rispettoso, la conosco da tanto tempo, è una signora per bene, credo che abbia le qualità così come Dallocchio, e così anche Roberto Rasia dal Polo. Aspetto la proposta che Salvini si è riservato di fare”. “Oggi per esempio abbiamo ricevuto una lettera con primo firmatario il professor Bozzetti della Cattolica in cui mi segnalano Maurizio Dallocchio, professore della Bocconi, è un candidato lodevole. C’è anche la signora Racca e ci sono altri candidati”, ha concluso La Russa. (Rem)