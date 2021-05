Perù: presidenziali, Castillo e Fujimori puntano entrambi sulla spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù, Pedro Castillo e Keiko Fujimori, hanno tenuto ieri il primo confronto televisivo in vista del voto del 6 giugno. Sul fronte economico il candidato di Perù libero ha ribadito che in caso di elezione favorirà una “economia popolare di mercato”. Castillo ha annunciato, tra e altre cose, che verranno promossi crediti alle piccole e medie imprese, attraverso l’acquisto del loro debito, e che verrà negoziato con le imprese elettriche un condono dei debiti dei cittadini. Castillo ha anche annunciato una banca dei semi in ogni provincia per il settore agricolo e che il programma governativo Pension 65 verrà esteso alle persone più vulnerabili a partire dai 60 anni. Anche la candidata di Forza popolare (Fp) ha puntato su proposte legate a un aumento della spesa. Fujimori ha proposto, tra le altre cose, di aumentare il salario minimo, due anni di tassazione zero per gli imprenditori, un programma per un milione di imprenditori per accedere a prestiti e contributi delle grandi compagnie minerarie per finanziare bacini idrici e canali di irrigazione. La candidata ha proposto anche bonus da 10 mila sol (circa 2 mila euro) per le famiglie che hanno perso un familiare a causa del Covid-19. Anche Fujimori ha promesso di rafforzare il programma Pension 65 e triplicare il budget del Programma nazionale di assistenza alimentare. (segue) (Brb)