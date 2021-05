Speciale infrastrutture: al via Ericsson Innovation Awards, idee innovative per ridurre divario digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson ha lanciato ufficialmente la tredicesima edizione degli Ericsson Innovation Awards (Eia) – Bridge the digital divide - offrendo agli studenti di tutto il mondo la possibilità di presentare le loro idee per ridurre il divario digitale. Secondo quanto riferito dalla compagnia in un comunicato, "mentre il mondo è sempre più dipendente dalla tecnologia, il divario digitale sta crescendo. Fattori economici, geografici, di genere e di accesso hanno lasciato vaste porzioni della popolazione globale in grave svantaggio. Le cause sono molte, tra cui la mancanza di infrastrutture e di risorse o l'alto costo dei dispositivi. Partecipare agli Ericsson Innovation Awards 2021 significa identificare un divario digitale e pensare ad una soluzione tecnologica per non lasciare nessuno indietro". Gli Ericsson Innovation Awards sono riservati agli studenti delle università di tutto il mondo, iscritti a corsi di laurea, master o dottorati di ricerca. Possono candidarsi team, anche multi-universitari, composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone. Le candidature sono aperte sino al 5 agosto 2021. Camilla Jarvall, head of marketing and communications di Ericsson Italia e Sud Est Mediterraneo, afferma: “Siamo particolarmente fieri di annunciare una nuova edizione degli Ericsson Innovation Awards, uno dei tanti progetti di Ericsson per avvicinare i giovani al mondo della tecnologia e dell’innovazione e, allo stesso tempo, valorizzare il loro talento mettendoli alla prova con una grande sfida come quella del digital divide. Come Ericsson, siamo fiduciosi che il 5G possa contribuire a colmare un digital divide infrastrutturale e territoriale ma riteniamo sia altrettanto urgente fare dell’alfabetizzazione digitale uno strumento di inclusione e di benessere dell’intera popolazione”. (Com)