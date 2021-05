Speciale infrastrutture: Mur, realizzare uno spazio europeo della ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio Competitività dedicato a Ricerca e Innovazione. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell'Università, secondo cui il Consiglio ha approvato un orientamento generale sulla proposta di Regolamento per l'istituzione dell'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) che ha l'obiettivo di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione Europea un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. Il progetto di regolamento consente la prosecuzione delle attività dell'attuale impresa comune EuroHPC istituita nell'ottobre 2018. È un primo, importante risultato per lo sviluppo in Europa della prossima generazione di tecnologie digitali» ha detto il ministro Messa. "Tra i diversi pilastri inseriti nel Regolamento, un punto davvero importante per il successo dell'operazione credo sia quello di garantire, come previsto nel testo, una dotazione finanziaria adeguata anche per l'upgrading dei supercomputer, incluso quello già in funzione sul nostro territorio nazionale. Una grande occasione per costruire filiere, stimolare settori e comparti industriali, puntando sempre a lavorare in rete. Una grande occasione visti gli svariati campi di applicazione del super-calcolo che vanno dalle cure genetiche, all'analisi dei sentimenti sui social, dai traduttori automatici alle previsioni del tempo. La corsa a superare i limiti è globale e l'Europa non vuole rimanere indietro". (Com)